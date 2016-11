Vluchtelingen gaan op de vuist met politie in Bulgaars asielcentrum: 14 agenten gewond

Door: redactie

Aan het grootste asielcentrum in Bulgarije, in de stad Harmanli, zijn gisteren rellen uitgebroken tussen asielzoekers en politieagenten. Veertien agenten raakten gewond en tweehonderd migranten werden opgepakt, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken meegedeeld.

De vluchtelingen in het asielcentrum, dat zich vlak bij de Turkse grens bevindt, gooiden met stenen naar de politie en staken autobanden in brand. In totaal waren zo'n tweeduizend mensen betrokken bij de rellen.



Het geweld was uitgebroken nadat zowat drieduizend inwoners van het centrum, voornamelijk Afghanen, een uitgaansverbod kregen opgelegd. Die maatregel werd uit voorzorg ingesteld nadat bij meer dan honderd inwoners waterpokken of andere infectieziekten werden vastgesteld.



De Bulgaarse asielcentra zitten momenteel overvol. Sinds begin dit jaar werden al 13.000 vluchtelingen naar de centra overgebracht.