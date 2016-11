Amerikaanse vermiste jogster na drie weken ontsnapt aan ontvoerders

Door: Redactie

25/11/16 - 07u19

Een Amerikaanse moeder die drie weken geleden niet terugkeerde van een rondje joggen, blijkt te zijn ontvoerd. De vrouw dook gisteren in redelijke gezondheid op langs de snelweg in Yolo County, in Californië.

Volgens CNN heeft de 34-jarige Sherri Papini tegenover de politie verklaard dat ze zichzelf na drie weken gevangenschap had weten te bevrijden. De politie zegt op zoek te zijn naar twee gewapende vrouwen in een donkere SUV.



Papini verliet op 2 november haar huis om een rondje te gaan hardlopen. Toen ze later op de dag niet bij de kinderopvang verscheen om haar twee kinderen daar op te halen, sloeg haar echtgenoot alarm. Haar mobiele telefoon en koptelefoon werden gevonden op de plek waar ze als laatste was gezien.



Volgens familieleden was een ontvoering de enige logische verklaring voor de vermissing. Ze was een 'supermoeder' die haar gezin nooit zomaar in de steek zou hebben gelaten, aldus ingewijden.



Wat het motief is geweest achter de ontvoering is onbekend. Papini is na behandeling in het ziekenhuis herenigd met haar gezin.