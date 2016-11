Pedofiel pleegt zelfmoord in cel nadat medegevangenen prijs zetten op zijn hoofd

Koen Van De Sype

Een Britse pedofiel - die voor 24 jaar achter de tralies vloog omdat hij een drie maanden oude baby verkrachtte en de beelden deelde op het internet - heeft zichzelf van het leven beroofd in de cel. James King (31) vreesde dat hij aangevallen zou worden, nadat andere gevangenen een prijs hadden gezet op zijn hoofd.

Volgens medegedetineerde John Denham zouden er in de gevangenis van Bristol contracten geweest zijn om King een lesje te leren. De pedofiel was er sinds vier maanden opgesloten. Bende King maakte deel uit van een bende die tijdens haar proces door rechter Julian Lambert omschreven werd als "door en door slecht, buiten elk rationeel begrip". Volgens de rechter was de zaak "een van de ergste van misbruik ooit gezien". King vloog begin dit jaar in de cel.

Een onderzoek heeft intussen uitgewezen dat King al leed aan angstaanvallen en depressie nog voor hij veroordeeld werd. Hij had zelfs al zelfmoord proberen te plegen voor hij in Bristol aankwam. Tot drie keer toe kreeg hij een speciaal regime waarbij hij in de gaten werd gehouden zodat hij zichzelf niets zou aandoen.



"Een van zijn medeveroordeelden was al aangepakt en hij was bang", aldus zijn moeder. Op de dag dat hij uit het leven stapte, zou King ook een brief gekregen hebben van een oude vriend die zei dat hij geen contact meer wilde met hem. Ook dat zou hem geraakt hebben.



Cipiers

Cipiers zouden uiteindelijk naar zijn cel geroepen zijn nadat zijn celgenoot de alarmknop had ingeduwd. Medewerkster Francesca Sage was als eerste ter plaatse, maar durfde de celdeur niet open te maken omdat ze vreesde voor een hinderlaag. Binnen de tien minuten waren nog drie collega's en twee verpleegsters ter plaatse en die probeerden King nog te reanimeren. Hij werd naar het ziekenhuis gevoerd, maar daar stierf hij twee dagen later.



Horloge

Er werd eerst beschuldigend gekeken naar zijn celgenoot, omdat die bloed op zich had en het horloge van King droeg. Toch sloten forensische experts kwaad opzet uit, nadat ze de cel hadden doorzocht en onder meer twee afscheidsbriefjes hadden gevonden. Volgens de lijkschouwer was King om het leven gekomen door gebrek aan zuurstof in de hersenen als gevolg van ophanging. Een jury heeft zich nu achter die bevindingen geschaard en geconcludeerd dat King zelfmoord pleegde.