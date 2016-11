Vietnam onderschept 619 kilo illegale ivoor

Door: Redactie

De Vietnamese autoriteiten hebben een lading van 619 kilo ivoor onderschept. De lading werd illegaal vanuit Afrika naar Vietnam verscheept. De afgelopen twee maanden werd al vier ton aan ivoor in beslag genomen.

De ivoor zat verborgen in twee containers die naar de haven van Cat Lai werden vervoerd in het zuiden van Ho Chi Minh stad. De douane heeft de vangst bevestigd, maar wilde verder geen details kwijt. Volgens een lokale krant gebruiken de smokkelaars steeds gevanceerder tactieken om de lading ongemerkt langs de douane te krijgen. Zo wordt de ivoor in wax verpakt en worden de kisten dichtgetimmerd met houten nagels in plaats van ijzer, om controles in röntgenapparaten te misleiden.



Doorvoerland

Een week geleden kwamen in Hanoi nog ruim veertig landen bijeen om afspraken te maken om de illegale handel in wilde dieren tegen te gaan. Vietnam is een van de grootste doorvoerlanden voor ivoor. Ook de vraag van consumenten naar ivoor en de hoorn van neushoorns is er groot.