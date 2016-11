Dodental ongeval China weer toegenomen

Door: redactie

Het ernstige ongeval op de bouwplaats van een elektriciteitscentrale in China heeft nog meer levens geëist dan voorheen werd aangenomen. Inmiddels zijn er 74 doden te betreuren. Vrijdagochtend (lokale tijd) werd bekend gemaakt dat er 68 mensen geïdentificeerd zijn.

De meeste mensen kwamen om toen ze bedolven raakten onder de resten van een ingestorte steiger en werkplatform in een koeltoren. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, maar volgens anonieme werknemers werd er op de werkplaats onder hoge druk gewerkt. Er wordt een onderzoek naar de oorzaak gestart.



Extra maatregelen

President Xi Jinping zei vorig jaar nog dat hij extra maatregelen zou nemen om ongelukken op bouwplaatsen te voorkomen. Aanleiding was een reeks explosies in een chemicaliënopslag, waarbij meer dan 170 doden vielen.



De directeur van de Staatsdienst voor Arbeidsveiligheid werd later ontslagen en aangeklaagd wegens corruptie. Hij had 4 miljoen euro aan geschenken en steekpenningen aangenomen.