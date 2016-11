200 arrestaties in Bulgaars vluchtelingenkamp

Door: redactie

25/11/16 - 03u59 Bron: ANP

De Bulgaarse oproerpolitie in het vluchtelingenkamp Harmanli. © reuters.

De politie heeft meer dan 200 mensen gearresteerd tijdens een opstand in het grootste vluchtelingenkamp van Bulgarije, waar 3000 mensen wonen. Bij de actie werden waterkanonnen ingezet en er werd geschoten met rubberen kogels om de rust te herstellen. Er raakten 14 agenten gewond. Of er ook vluchtelingen gewond zijn geraakt is nog niet bekend.

De politie kwam in actie nadat vluchtelingen donderdag meubelen en banden in brand staken en met stenen naar de politie gooiden. De politie was aanwezig om te voorkomen dat er vluchtelingen het kamp zouden verlaten. Het kamp in Harmanli (vlakbij de Turkse grens) werd twee dagen geleden gesloten nadat lokale media berichtten dat er een virusinfectie was uitgebroken onder de voornamelijk Afghaanse bewoners. Vanwege de ernst van de situatie is de minister-president van Bulgarije, Boiko Borisov, onderweg naar het kamp.



Opstand

Gisterenavond was er ook korte tijd een opstand in een Grieks vluchtelingenkamp op het eiland Lesbos, na een brand waarbij een 66-jarige vrouw en een 6-jarig kind omkwamen en twee mensen gewond raakten. De Griekse politie had de rust daar weer snel hersteld.