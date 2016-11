Fillon verdedigt zijn liberale project

Door: redactie

25/11/16 - 02u57 Bron: Belga

François Fillon. © ap.

De favoriet in de rechtse voorverkiezingen in Frankrijk, François Fillon, heeft gisteren zijn "radicale" economische project verdedigd. Dat deed hij tijdens een debat met zijn tegenstander Alain Juppé, die hij ervan beschuldigde "de dingen niet echt te willen veranderen".

"Het is waar dat mijn plan radicaler is, misschien moeilijker", zei Fillon, die premier was onder Sarkozy en in het verleden aangaf de Britse 'Iron Lady' Margaret Thatcher te bewonderen.



Karikaturen

Tijdens het debat beschuldigde de 62-jarige Fillon journalisten er verschillende keren van karikaturen te maken van zijn voorstellen. De 62-jarige politicus scoorde erg goed tijdens de eerste ronde, en is dan ook de grote favoriet voor de tweede ronde van de voorverkiezingen binnen drie dagen.



De kans is groot dat de winnaar van deze voorverkiezingen het tegen Marine Le Pen zal moeten opnemen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van 2017, aangezien links niet erg sterk staat.



Psychologische klik

"Ons land staat dichtbij een opstand", zei Fillon over de opkomst van extreemrechts en het sociaal protest van het voorjaar tegen een hervorming van het arbeidsrecht. Om daaraan te ontsnappen wil hij een "psychologische klik" creëren met een een herziening van onder meer de arbeidswetgeving, de pensioenen en investeringen. Zo wil hij "aan de Fransen maar ook aan de buitenwereld" tonen dat Frankrijk kan hervormen.



Bedenkingen

Zijn 71-jarige tegenstander Alain Juppé, die van 195 tot 1997 premier was, viel Fillon niet frontaal aan maar pleitte voor "diepgaande, geloofwaardige hervormingen (...) zonder brutaliteit". Juppé uitte wel zijn bedenkingen bij de plannen van Fillon om de arbeidsduur van ambtenaren te verhogen. Fillon beschuldigde hem er daarop van de zaken niet echt te willen veranderen. "Hij wil ze verbeteren, maar ik ben er niet van overtuigd dat dat zal volstaan."