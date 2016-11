Een dode bij aanval op rusthuis voor monniken nabij Montpellier: "Verdachte op de vlucht"

Door: redactie

Een gewapende man is gisterenavond rond tien uur een rusthuis voor gepensioneerde monniken in Montferrier-sur-Lez, nabij Montpellier, binnengedrongen. In het gebouw wonen zo'n zestig bejaarde monniken samen met enkele nonnen. Een vrouw kwam bij de aanval om het leven. Volgens Le Figaro zouden rond half 1 vannacht de overige 59 bewoners in veiligheid gebracht zijn. De politie is momenteel op zoek naar de verdachte die een mes en een geweer met afgezaagde loop bij zich had.

Bij de aanval kwam een vrouw om het leven. De schutter zou haar met drie messteken hebben gedood. De identiteit van de overleden vrouw is nog niet bekend. Een andere vrouw, een medewerkster van het rusthuis zou door de dader zijn vastgebonden, maar wist te ontsnappen en de politie te waarschuwen. Die heeft rond half een 's nachts de overige 59 aanwezigen in het gebouw in veiligheid kunnen brengen.



De schutter, die een hoodie zou hebben gedragen, is nog niet gevat. De politie heeft het hele gebouw vruchteloos etage voor etage doorzocht. Ook in de bijgebouwen en de kelders is de schutter niet gevonden. De politie heeft een grotere perimeter opgezet en kamt nu de omgeving uit op zoek naar de dader. Ook worden getuigen gehoord en probeert de politie de identiteit van de dader te achterhalen. Dat meldt Le Figaro op basis van een correspondent ter plaatse.



"Criminele daad"

Volgens Michel Fraysse, de burgemeester van het stadje Montferrier-sur-Lez, waar het 'Maison de Retraite des Missions Africaines', ligt, gaat het om een "criminele daad". In het rusthuis wonen voormalige Afrikaanse missionarissen en enkele nonnen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is erg hoog en ligt rond de 75 jaar, al zouden er ook enkele bewoners van over de negentig zijn.



Persbureau Reuters meldt op basis van een bron dat er geen indicatie is dat het incident gelinkt is aan terrorisme. Over de dader of het motief is nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk of het om een terroristische aanval gaat of om een actie van een eenling.



Hoogste staat van paraatheid

De antiterreureenheid van de Franse Gendarmerie (GIGN) verleent bijstand aan de aanwezige politie. De politie van Frankrijk is in een hoge staat van paraatheid, omdat het land het afgelopen jaar meerdere terroristische aanvallen heeft gekend. Afgelopen zomer werd in het Franse Saint-Étienne-du-Rouvray nog een priester gedood in naam van terreurgroep IS.