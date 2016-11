Wie te snel rijdt in Duitsland, moet binnenkort meer betalen

Door: redactie

24/11/16 - 23u21 Bron: ANP

Automobilisten die zich niet aan de verkeersregels houden in Duitsland, moeten in de toekomst rekenen op zwaardere boetes. De Duitsers lopen in vergelijking met omringende landen danig uit de pas en daarom werken politici aan nieuwe tarieven voor overtredingen.