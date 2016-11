Hackers leggen Surinaamse overheid plat

Door: redactie

Hackers hebben de website van de Surinaamse overheid platgelegd via een DDoS-aanval en beweren ook toegang gekregen tot gevoelige informatie. De hackers doen zich voor als leden van het hackerscollectief 'Anonymous', maar het is nog niet duidelijk of ze dat effectief ook zijn.

Een DDoS-aanval is een aanval waarbij een website of computernetwerk bestookt wordt met berichten van honderden of duizenden computers op hetzelfde moment. Hierdoor raakt het doelwit overbelast en is het niet langer mogelijk om er gebruik van te maken. In een e-mail aan Starnieuws laat de groep weten dat "het volk van Suriname moe is van de regering". Anonymous vindt dat er naar de nieuwe generatie 'We Zijn Moe' geluisterd moet worden.



We Zijn Moe is een protestgroep die in november vorig jaar ontstond vanuit een betoging waarbij een demonstrant op het Onafhankelijkheidsplein in Panamaribo een bord met hetzelfde opschrift droeg. De groep werd het beeld van protesten tegen de regering, het regeringsbeleid en president Desi Bouterse.



In hun bericht zeggen de hackers: "De bevolking van Suriname is deze corrupte overheid zat, dus we hebben alle overheidswebsites offline gehaald. Wij, de mensen, vechten terug. Luister naar de nieuwe generatie 'Wij Zijn Moe'. Er is hoop, je moet alleen geloven in een beter Suriname. Wij zijn Anonymous. Wij vergeven niet, wij vergeten niet. Verwacht ons!" Lees ook Anonymous heeft niet mis te verstane boodschap voor Donald Trump

10.000 dollar

Anonymous eist tienduizend dollar om de aanvallen te stoppen. Het bedrag moet overgemaakt worden naar een Bitcoin-adres - een verzamelplek voor digitale valuta. Gebeurt dit niet, dan wordt het bedrag iedere dag verhoogd. Het geld moet bovendien specifiek van de regering komen, en niet van de Surinaamse bevolking, zo eist de hackersgroep. De digitale overheid heeft ondertussen laten weten er alles aan te doen om de regeringswebsite zo snel mogelijk weer online te krijgen. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de kans op een aanval als deze in de toekomst kleiner te maken.



In een tweede e-mail meldt de groep toegang te hebben tot gevoelige informatie. Daarnaast zou deze bewijzen hebben van geld dat onder valse namen op Zwitserse rekeningen zou staan. De data gaan gepubliceerd worden, aldus Anonymous.



Het is echter niet duidelijk of de hackers achter deze aanval ook echt deel uitmaken van het hackerscollectief Anonymous. Het is immers niet de gewoonte van Anonymous-hackers om losgeld te vragen.