Dodelijke schietpartij tijdens footballwedstrijd in Kentucky

Door: redactie

24/11/16 - 21u50 Bron: Belga

video In de Amerikaanse staat Kentucky zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een footballwedstrijd voor jongeren in Louisville. Vier anderen raakten - niet levensbedreigend - gewond, meldt nieuwszender Fox.

Een man of meerdere lieden had(den) het vuur geopend in het Shawnee Park dat volgelopen was voor de jaarlijkse Juice Bowl, een serie footballwedstrijden voor jongeren.



Er is nog niemand gearresteerd, de politie zoekt naar mogelijke daders, aldus Fox News.