24/11/16

Het Europees parlement bevriest tijdelijk de toetredingsgesprekken van Turkije tot de Europese Unie. Dat is zopas beslist in Straatsburg. De onderhandelingen zullen enkel heropgestart worden als het regime in Ankara de "disproportionele repressieve maatregelen" opheft die na de coup in Turkije genomen zijn.