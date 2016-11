David vs. Goliath: Peruaanse boer daagt Duitse energiegigant voor rechter voor klimaatschade

Door: redactie

24/11/16 - 18u58 Bron: Belga

De Peruviaanse boer Saul Luciano Lliuya. © ap.

Een Peruaanse boer heeft een klacht ingediend tegen de Duitse energiegigant RWE, omdat die verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde waarvan het effect voelbaar is tot in zijn dorp in de Andes. Het Duitse gerecht beslist volgende maand over de klacht.

Vandaag vond een eerste zitting plaats voor de rechtbank van Essen. Op 15 december zal rechter Klaus Werner Krüger oordelen of de klacht verworpen wordt of niet. In dat laatste geval zouden de verschillende partijen gehoord worden en kunnen er bewijzen neergelegd worden en getuigen opgeroepen.



Volgens de Peruaan Saul Luciano Lliuya, die ook berggids is in de Andes, streeft hij naar gerechtigheid. "We hopen dat de rechter ons gelijk gaat geven, om op de ene of de andere manier onze wereld, de aarde, te redden".



De Peruaan kreeg voor de rechtbank de steun van een tiental milieu-activisten. "RWE moet betalen voor de bescherming van het klimaat", was te lezen op pancartes. Volgens de Duitse milieuorganisatie Germanwatch gaat het in feite om een gevecht van David tegen Goliath, weliswaar met een belangrijke precedentwaarde. Germanwatch betaalt de advocatenkosten van de boer. De advocate Roda Verheyen was vandaag alvast tevreden over de eerste zitting.



De boer woont in Huaraz, in het noorden van Peru, dat bedreigd wordt door overstromingen wegens een smeltende gletsjer. De man eist bijna 25.000 euro voor werken om het dorp beschermen.



RWE van zijn kant verwerpt de eis. Die heeft volgens het Duitse energiebedrijf "geen enkele legale basis" omdat er geen oorzakelijke verband bestaat tussen enerzijds de CO2-uitstoot door RWE en anderzijds het smelten van de gletsjer. "We kunnen ook geen milieubeleid voeren via de burgerlijke rechtbank", aldus de woordvoerder. Hij wees er nog op dat RWE van de strijd tegen de CO2-uitstoot "een prioriteit" maakt en miljarden investeert in hernieuwbare energie.