Lichaam vermiste kickbokser mogelijk gevonden in Nederlands Wilhelminakanaal

24/11/16 - 17u04 Bron: pepsnl

© Bert Jansen & Maria de la Cruz.

In het Wilhelminakanaal in de Nederlandse gemeente Oirschot (Noord-Brabant) is vanmiddag rond 15.00 uur het lichaam van een man gevonden. Een schipper zag het stoffelijk overschot drijven en sloeg alarm. Mogelijk gaat het om de vermiste kickbokser Marc de Bonte uit Kasterlee.

Lichaam gevonden in kanaal tussen Best en Oirschot. Grote vraag of het Marc de Bonte is. Familie 2uur geleden nog gesproken @RTLBoulevard pic.twitter.com/roLGe73HSa — Joost Maiburg (@maiburg) Thu Nov 24 00:00:00 MET 2016

De brandweer en de politie rukten met meerdere wagens uit. Ook een forensisch onderzoeksteam is ter plaatse om onderzoek te doen naar het gevonden lichaam. Het gebied is momenteel afgezet.



De identiteit van de man is voorlopig nog niet bekend. Leden van het team die de verdwijning van de vermiste kickbokser Marc de Bonte uit Kasterlee onderzoeken, zijn aanwezig. De politie houdt er ernstig rekening mee dat het om de vermiste 26-jarige man gaat.



Een paar kilometer verderop, in de Wilhelminakanaalstraat in Best, werd ruim twee weken geleden de auto van De Bonte, een zwarte Renault Clio, gevonden.



Marc de Bonte verdween in de nacht van 4 op 5 november na een etentje. Hij werd voor het laatst gezien in het centrum van Turnhout. Gisteren lieten de ouders en vrienden van De Bonte nog weten 35.500 euro te willen betalen aan de persoon die de gouden tip had over de verdwijning van hun zoon en vriend.