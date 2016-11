Blanke man die zwarte tiener doodschoot: "Weer een stuk vuilnis van straat geruimd"

Door:

24/11/16 - 15u59 Bron: news.com.au, Charleston Gazette-Mail, nydailynews Door: Luc Beernaert 24/11/16 - 15u59 Bron: news.com.au, Charleston Gazette-Mail, nydailynews

James Means (links) werd op straat doodgeschoten door William Pulliam (rechts). © Facebook / Charleston PD.

Verenigde Staten Een 62-jarige blanke man schoot maandag een 15-jarige zwarte jongen dood in Charleston in de Amerikaanse staat West Virginia. Hij bekende, toonde geen berouw en verklaarde aan de politie: "Zo is er toch weer een stuk vuilnis van de straat geruimd". Sinds de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS neemt het aantal haatmisdrijven gericht op minderheden toe.

Slachtoffer James Means was volgens ooggetuigen ongewapend. © Facebook. Nadat hij de tiener James Means had doodgeschoten, ging William Pulliam thuis eten om daarna een vriendin te gaan bezoeken. In het huis van die vriendin trof de politie het moordwapen aan.



Woordenwisseling

Pulliam had Means twee keer in de buik geschoten nadat de tiener tegen hem was aangelopen en er een woordenwisseling was ontstaan. "Zoals ik het zie, is er weer een stuk vuilnis van de straat", zo tekende agent C.C. Lioi de verklaring van de dader op.



De zaak wordt onderzocht en zal wellicht als een federaal haatmisdrijf worden behandeld, zo laten de autoriteiten weten.



De politie wist het slachtoffer nog niet te identificeren, maar zijn moeder Nafia Adkins verklaarde aan de krant Charleston Gazette-Mail dat het om haar zoon James Means gaat. Volgens de krant was de tiener ongewapend.



"Zelfverdediging"

In een interview met een lokaal tv-station verklaarde Pulliam dat hij zich bedreigd voelde door de tiener en zijn vrienden, dat hij schoot uit zelfverdediging en dat er geen racisme in het spel was. Hij ontkent ook de 'vuilnis'-uitspraak te hebben gedaan.



Pulliam werd aangehouden en de dag na het incident gevangengezet, hij heeft om een pro-Deoadvocaat verzocht. De man werd in 2013 al veroordeeld wegens huiselijk geweld, waardoor hij geen wapen meer mocht bezitten. Lees ook Antimigrantengeweld neemt spectaculair toe in gebieden die voor brexit stemden

Geweld tegen etnische minderheden neemt toe sinds Brexit

Grafitti in de staat New York. © kos. Meer haatmisdrijven sinds Trump

Volgens diverse bronnen is er een opmerkelijke toename van haatmisdrijven gericht op minderheden sinds de verkiezing van Donald Trump.



De hoofdaanklager van de staat New York Eric Schneiderman stelde vorige week dat er sinds de verkiezingen meer incidenten van agressie tegen minderheden zijn. "Maak Amerika weer wit, lijkt heel erg op maak Amerika weer groots. Die laatste slogan hebben we vaker gehoord de afgelopen tijd, dus trek je eigen conclusie maar", verklaarde Schneiderman.



Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, kondigde vorig weekend aan dat de staatspolitie een speciale eenheid krijgt om haatmisdrijven te onderzoeken in wat hij "een sociale crisis" na de verkiezing van Trump noemt.