Chronische ziekten kosten EU 115 miljard per jaar

24/11/16 - 15u38 Bron: IPS

Chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker kosten jaarlijks het leven aan een half miljoen Europeanen tussen 15 en 64 jaar oud. Dat kost de landen van de Europese Unie jaarlijks zo'n 115 miljard euro, blijkt uit cijfers van de OESO.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde het rapport gisteren (woensdag) in samenwerking met de Europese Commissie. De OESO stelt dat met een beter gezondheids- en preventiebeleid honderdduizenden levens en miljarden euro's bespaard kunnen worden in Europa.



Ondanks ontmoedigingsmaatregelen rookt nog meer dan één op de vijf volwassenen in de EU dagelijks. Ook gaf meer dan één op de vijf volwassenen in de EU in 2014 aan minstens éénmaal per maand overmatig alcohol te drinken en één op de zes mensen was zwaarlijvig in 2014. Allemaal factoren die een negatieve invloed op de gezondheid hebben. Lees ook Zieken voor het eerst duurder dan werklozen

Maatregelen nodig voor mensen met een beperking De druk van een slechte gezondheid op sociale zekerheidsuitkeringen is groot: gemiddeld wordt in de EU 1,7 procent van het bruto binnenlands product uitgegeven aan betaald ziekteverlof en andere ziektekostenuitkeringen. Dat is meer dan wat jaarlijks wordt uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen.



Meer investeringen in preventie en maatregelen die het eenvoudiger maken voor mensen met een beperking om te werken zouden aanzienlijke economische voordelen met zich meebrengen in de EU-landen, staat in het rapport. Dat zou ook bijdragen aan het derde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG): goede gezondheid en welzijn.