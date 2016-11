EU-parlement wil toetredingsgesprekken met Turkije bevriezen

Door: redactie

24/11/16 - 13u06 Bron: ANP

De Turkse president Erdogan zei gisteren dat het oordeel van het parlement voor hem geen waarde heeft. Hij beschuldigde Europa er opnieuw van de kant van terroristische organisaties te kiezen. © afp.

Het Europees Parlement wil dat de EU de gesprekken met Turkije over toetreding tijdelijk bevriest. Een ruime meerderheid stemde vandaag in met deze oproep vanwege de "disproportionele onderdrukkende maatregelen" in Turkije sinds de verijdelde staatsgreep van juli.