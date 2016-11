Ooit al zo'n mooie file gezien?

redactie

24/11/16 - 13u09

#MannequinChallenge? Traffic nearly at a standstill on the 405 Freeway https://t.co/yfahcIv8AR pic.twitter.com/ZQndXJwEA3 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 23, 2016

video Wij hier in Vlaanderen weten hoe het is om uren in de file te staan, maar zo mooi was verkeerschaos hier nog nooit. Dinsdag keerden miljoenen Amerikanen terug naar huis om vandaag Thanksgiving te kunnen vieren. En dus veroorzaakten ze met z'n allen een verkeersinfarct. Jammer dat wie in deze file stond hier zelf niet van konden genieten.