Haar ex dumpte haar omdat ze "een lelijk en vet stuk vuil" was. Op deze briljante manier nam Alvina wraak

24/11/16 - 12u08 Bron: YouTube, Daily Mail

© YouTube/AlvinaRayne.

Pure wilskracht: daarmee slaagde Alvina Rayne (32) erin om maar liefst 60 kilogram kwijt te raken. Haar motivatie was dan ook bijzonder. Ze had jarenlang vastgezeten in een relatie die niet goed voor haar was. Alvina zocht troost in eten en kwam flink bij. Maar toen haar vriend haar op een dag tot bloedens toe in elkaar sloeg na haar "een lelijk en vet stuk vuil" genoemd te hebben, was de maat vol. Ze verliet hem en begon de strijd tegen de kilo's.

© YouTube/AlvinaRayne. 124 kilogram woog Alvina, op het hoogtepunt van haar ellende. De moeder van twee uit het Amerikaanse Philadelphia at toen tot 5.000 calorieën per dag, in plaats van de normale 2.000 voor een gemiddelde vrouw. En daarbij waren twee maaltijden fastfood, twee kommen suikerrijke ontbijtgranen en heel wat snoep tussendoor.



Maar in 2009 brak de veer. Na jaren van misbruik en beledigingen. "Hij zei dat niemand me zou willen als ik hem verliet en dat ik waardeloos was en lelijk", vertelt Alvina. "Hij zei dat ik nooit gewicht zou verliezen, hoe hard ik ook probeerde."



Motivatie

En net dat zou haar sterkste motivatie blijken in haar strijd tegen de kilo's. "Ik zette hem aan de deur en schakelde over op een dieet met zo weinig mogelijk koolhydraten: ik hield me aan 75 procent gezonde vetten, 20 procent proteïnen en 5 procent koolhydraten. En het effect liet niet op zich wachten. De kilo's vlogen eraf", aldus Alvina.

Snackbars lappen regels rond allergenen massaal aan hun laars

© YouTube/AlvinaRayne.

Elke keer als ze het even moeilijk had en begon te twijfelen, dacht ze terug aan wat haar ex had gezegd. "En dat gaf me de kracht om door te gaan. Want ik wilde bewijzen dat hij ongelijk had", gaat ze verder. En ze slaagde in haar opzet. Maar liefst 60 kilogram raakte ze kwijt.



"Op een dag kwam ik de moeder van mijn ex-vriend tegen", vertelt ze. "Ze was in shock toen ze me zag en vertelde hem hoe ik was veranderd. Zijn reactie kwam snel. Hij belde me en zei dat hij had gehoord dat ik er zo 'hot' uitzag."



Goud

Hij probeerde zelfs om Alvina terug te krijgen, maar viste achter het net. De vrouw had intussen iemand ontmoet die haar wél naar waarde wist te schatten. Intussen is ze getrouwd met haar Sascha (32). "Hij ziet me graag en behandelt me als goud. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Nooit ga ik terug. Wie laatst lacht, best lacht", klinkt het. Alvina met haar man Sascha. © YouTube/AlvinaRayne.