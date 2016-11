Voor het eerst in 54 jaar: novembersneeuw in Tokio

Door: redactie

24/11/16 - 10u50

© ap.

Fotoreeks De inwoners van Tokio werden vanochtend verrast bij het ontwaken. Het sneeuwde in de Japanse hoofdstad, in november! Dat is voor het eerst sinds 54 jaar.

In Tokio valt wel vaker sneeuw, maar meestal is dat in de maanden januari en februari. Dat in november al sneeuw viel, gebeurde volgens het Japanse meteorologische instituut voor het laatst in 1962.



Koufront

Een uitzonderlijk koufront veroorzaakte de sneeuw van vanochtend. De temperatuur zakte vannacht tot het vriespunt, maar liep later weer wat op zodat de sneeuw in de meeste gevallen niet lang bleef liggen.



Hoe dan ook leverde de sneeuwval in Tokio prachtige beelden op, zeker in combinatie met de mooigekleurde bladeren aan de bomen.