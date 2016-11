"Ik dacht dat ze een grapje maakte": vrouw stikt in sandwich voor neus van zus

Koen Van De Sype

24/11/16 - 10u51 Bron: The Sentinel, Daily Mirror

Slachtoffer Tina Ferchal met haar zoon Daniel. © GoFundMe.

Een 44-jarige moeder heeft het leven gelaten terwijl ze een sandwich aan het eten was in de wijnbar van haar zus in het Britse Burslem. Tina Ferchal probeerde duidelijk te maken dat ze aan het stikken was, maar haar zus Dominique Moult dacht dat ze aan het grappen was. En toen ze door had dat het tóch ernstig was, bleek het al te laat te zijn.

Ze zag er verward uit, maar niet bang Dominique Moult De feiten gebeurden op 25 februari, maar het rapport van de lijkschouwer over de exacte doodsoorzaak van de vrouw werd nu pas bekendgemaakt.



"Mijn man en ik waren Tina thuis gaan oppikken", vertelt haar zus van Dominique's Wine Bar. "In de wagen lachten en grapten we nog, het was een avond als alle andere."



Waarzegger

Toen ze in de bar aangekomen waren, ging Tina boven keukenpapier halen voor het koud buffet. Maar opeens kwam ze naar beneden gestrompeld. "Ze kwam achter de bar en ik legde mijn arm rond haar", aldus Dominique. "Ze probeerde iets te zeggen, maar er kwam niets uit. Ik dacht dat ze me beet aan het nemen was, want we waren eerder die dag naar een waarzegger geweest en het leek of ze elk moment kon beginnen te spreken."



En plots besefte Dominique dat er toch iets ernstigs aan de hand was. "Ze zag er verward uit, maar niet bang", vertelt ze. "We zetten haar op een stoel, maar opeens werden haar hoofd en arm slap. We dachten dat ze een beroerte kreeg."

