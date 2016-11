Britse kannibaalmoordenaar (18) 16 jaar achter de tralies

Door: Tom Tates

24/11/16 - 10u32

© politie Sussex.

Een 18-jarige Britse jongen die begin dit jaar met minstens veertig messteken en man vermoorde die hij via de homodatingapp Grindr had ontmoet, is door een Engelse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. Volgens de rechter veroorzaakte Ben Bamford een extreem bloedbad in het huis van zijn slachtoffer.

Het slachtoffer © politie Sussex.

De moordenaar zou het lijk van Paul Jefferies (52) over meerdere etages hebben verplaatst en terloops ook nog lichaamsdelen hebben gegeten.



Bloederige selfie

Bamford blijft de moord staalhard ontkennen. Hij stelt dat hij uit zelfverdediging handelde toen Jefferies, een hoge ambtenaar, seks met hem wilde. Volgens de rechter is dat een onzinverhaal. "Dit was een volstrekt zinloze uitbarsting van ongekend grof geweld.''



Na de moord stal Bamford de auto van de man en reed daarmee naar het ziekenhuis. Daar maakte hij een foto van zichzelf met een vage glimlach op zijn gezicht en een opgestoken middelvinger. De bloederige selfie zette hij vervolgens op sociale media.



Gokschulden

Volgens de jongen hadden hij en de ambtenaar sinds 2014 een knipperlichtrelatie. Vorig jaar besloten ze elkaar niet meer te zien, maar in december 2015 gingen de mannen toch weer daten. Bamford zou echter niet meer uit zijn geweest op seks met zijn latere slachtoffer maar puur op zijn geld. "Deze moordenaar had gokschulden en hij hoopte dat Jefferies hem daarmee zou kunnen helpen'', aldus de rechtbank. "Toen Jeffries dat weigerde, is Bamford op sadistische wijze doorgeslagen.''



Theedoek over gezicht

Onderzoek heeft aangetoond dat het bloed dat op de selfie van Bamford te zien was, daadwerkelijk van Jefferies is. De rechtbank noemt de handelswijze van de jongen 'meer dan absurd'. "U heeft minutenlang met drie messen in het gezicht van een man gestoken, in zijn ogen geprikt en zijn keel doorgesneden. Toen het slachtoffer op het punt stond zijn laatste adem uit te blazen heeft u ook nog een theedoek over zijn gezicht gelegd. Dit om te voorkomen dat u geconfronteerd zou worden met uw eigen misdaad en het sterven van Jefferies.''



Tijdens de uitspraak was Ben Bamford aanwezig in de rechtbank. Volgens aanwezigen toonde hij geen enkele vorm van berouw en heeft hij al helemaal geen excuses gemaakt aan de nabestaanden van het slachtoffer.