Amerikaans dorpje geplaagd door onopgeloste moorden: "Wie is de volgende?"

Bardstown is een Amerikaans dorpje in Kentucky met nog geen 12.000 inwoners. Het was er altijd rustig tot er in 2013 een reeks van nooit opgeloste moorden begon. Zaterdag viel het laatste slachtoffer. De hele gemeenschap eist opheldering en is bang: "Wie zal de volgende zijn?"

Crystal Rogers werd nooit teruggevonden. © Facebook. Drie jaar geleden werd agent Jason Ellis op weg naar huis doodgeschoten. Een jaar later, in 2014, werden lerares Kathy Netherland en haar 16-jarige dochter Samantha brutaal vermoord in hun huis. En vorig jaar verdween plots Crystal Rogers, een moeder van vijf kinderen. Ze is nog altijd niet teruggevonden. Deze onopgeloste zaken vonden allemaal plaats in Bardstown.



Rogers' vader, Tommy Ballard, stak na de verdwijning van zijn dochter al zijn energie in zijn onophoudelijke zoektocht naar haar. Tot zaterdag. Toen werd hij doodgeschoten, niet ver van waar de auto van zijn dochter Crystal was achtergelaten. Ballard was aan het jagen met zijn 12-jarige kleinzoon, die al uitgesloten werd als de dodelijke schutter omdat zijn wapen niet was afgegaan. Mogelijk gaat het om een ongeluk, maar dat gelooft lang niet iedereen in het dorp. Tommy Ballards echtgenote Sherry is ervan overtuigd dat hij vermoord werd. Crystal Rogers met haar vijf kinderen. © Facebook.