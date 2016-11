Stad en begraafplaats van 7.000 jaar oud ontdekt in Egypte

Door: redactie

Archeologen hebben in Egypte een stad en een begraafplaats uit 5.300 voor Christus ontdekt, zo kondigde het ministerie van de Oudheid aan.

De stad en de necropolis werden in Hoog-Egypte ontdekt, op zo'n 400 meter van de Séti I-tempel in Abydos, zo bevestigde minister Mahmoud Afifi. Ze dateren van 5.316 voor Christus.



De archeologen troffen volgens Afifi hutten, aardewerk en stenen werktuigen aan. Daarnaast werden er ook 15 grote graftombes ontdekt, die suggereren dat er belangrijke mensen in begraven werden. "Deze ontdekking kan ons veel informatie opleveren over de geschiedenis van Abydos", aldus Afifi in een verklaring verspreid door zijn ministerie.



Egypte heeft tal van archeologische sites die veel toeristen aantrekken, maar de laatste jaren zijn dat er fors minder door de politieke instabiliteit en de aanslagen in het land.