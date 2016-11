Tientallen doden bij ernstig ongeval in Chinese bouwplaats

Door: redactie

24/11/16

Bij een ernstig ongeval op de bouwplaats van een elektriciteitscentrale in het oosten van China zijn donderdagochtend (lokale tijd) minstens 40 mensen omgekomen.

Een steiger van een koeltoren van de kolencentrale Fengcheng in de provincie Jiangxi zou ingestort zijn. Ook raakten meerdere mensen gewond en zit een onbekend aantal mensen nog vast onder het puin.



Woede

Dodelijke ongevallen op bouwplaatsen in China komen regelmatig voor en de woede om de slechte veiligheidsmaatregelen van werkgevers neemt hand over hand toe. President Xi Jinping zei vorig jaar nog dat hij extra maatregelen zou nemen.



De oorzaak van dit ongeluk is nog niet bekend. De reddingsoperatie is nog bezig.