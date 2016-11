Europees Parlementsvoorzitter Martin Schulz keert terug naar Duitse politiek

Door: Redactie

24/11/16 - 05u15

Martin Schulz © afp.

Voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz levert zijn voorzittershamer in en gaat weer de Duitse landelijke politiek in. Dat nieuws bracht de Duitse krant Süddeutsche Zeitung naar buiten en Schulz heeft het nieuws aan verschillende bronnen bevestigd. Hij legt later vandaag officieel een verklaring af in Brussel.

Eerder gingen al geruchten dat Schulz de nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken wil worden. Daarmee zou hij dan zijn partijgenoot Frank-Walter Steinmeier opvolgen, die in februari 2017 bondspresident wordt.

Lijsttrekkerschap Volgens de Süddeutsche Zeitung zou Schulz echter meer geïnteresseerd zijn in het lijsttrekkerschap van de Duitse sociaal-democraten SPD. Hij zou de eerste plaats innemen op de kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen in Noordrijn-Westfalen in 2017 en zich mogelijk profileren als kandidaat voor het kanselierschap. Dat zou volgens bronnen binnen de partij gisterenavond al bekend zijn gemaakt.



Schulz kwam de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege de verslechterde relatie tussen de EU en Turkije. Hij botste regelmatig met de Turkse president Erdogan.



De SPD kondigt pas in januari aan wie hun kopman voor het kanselierschap wordt. Bij CDU kondigde Angela Merkel onlangs al aan dat zij voor een vierde mandaat zal gaan.