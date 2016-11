China zal handelsbeleid van Trump "van dichtbij opvolgen"

Door: redactie

De Chinese president Xi Jinping op de APEC-top in Lima. © afp.

China zal het handelsbeleid van de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump "van nabij" opvolgen, en zal niet aarzelen om naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te stappen als het zich benadeeld voelt. Dat zei een Chinese viceminister vandaag.

In zijn campagne had Trump aangekondigd hard te zullen zijn voor China, en het land aan te pakken voor onder meer de manipulatie van zijn munt en het dumpen van staal. "Natuurlijk hadden we veel aandacht voor Trumps opmerkingen tijdens zijn presidentiële campagne", zei viceminister van Internationale Handel Chinese, Zhang Xiangchen, gisteren op een Chinees-Amerikaanse economische bijeenkomst in Washington.



Water bij de wijn

"We zullen ook van nabij opvolgen wat hij zal doen wanneer hij op 20 januari in functie treedt", aldus de viceminister, die toevoegde dat Trump water bij de wijn zal moeten doen. Volgens Zhang moeten de VS hun verplichtingen als WTO-lid nakomen, die het recht om douanerechten op te leggen aan een ander land aanzienlijk beperkt. Hij verzekerde ook dat Peking zich desnoods zal verdedigen bij de WTO. "China heeft het recht om zijn rechten af te dwingen."



Onder president Obama startten de VS meerdere zaken tegen China voor de WTO, omwille van oneerlijke handelspraktijken.