Toekomstige 'First Lady' Ivanka Trump probeert zaken en persoonlijke standpunten te scheiden

Door: redactie

24/11/16 - 00u13 Bron: Belga

Donald Trump met zijn familie. Rechts van hem zijn vrouw Melania en zijn dochter Ivanka Trump, die zoals nu gefluisterd wordt, veel meer dan Melania de rol van 'First Lady' op zich zal nemen. © ap.

De dochter van de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump, Ivanka, lijkt gehoor te geven aan de beschuldigingen van belangenconflicten. Gisteren kondigde ze aan voortaan twee verschillende accounts te zullen gebruiken op sociale media, een persoonlijke en een zakelijke.

Ivanka liet haar volgers op Twitter en Instagram dinsdag weten dat ze voortaan @IvankaTrumpHQ zal gebruiken voor alle communicatie betreffende haar kleren- en juwelenmerken, en #WomenWhoWork. Dat laatste is een netwerk dat in 2014 gelanceerd werd voor vrouwen die werk en gezin combineren. Haar bestaande account @IvankaTrump, die door zo'n 2,4 miljoen mensen gevolgd wordt, zal ze voortaan gebruiken om haar persoonlijke standpunten te vertolken.



Prominente rol

Ivanka Trump zal samen met haar broers het fortuin van haar vader beheren en zijn zakenbelangen behartigen tijdens zijn periode in het Witte Huis. Trumps oudste dochter speelde al een prominente rol tijdens zijn campagne, maar sinds de verkiezingen lijkt die enkel nog groter te zijn geworden.



Belangenvermenging

Zo was ze afgelopen week aanwezig op de ontmoeting van haar vader met de Japanse premier Shinzo Abe, waarop de Democraten haar belangenvermenging verweten. Vorige week nam ze ook deel aan een telefoongesprek met de Argentijnse president Mauricio Macri. Door die wel erg nauwe betrokkenheid bij het werk van haar vader noemden sommige media haar de first lady, in plaats van Trumps vrouw Melania, die zich veel bescheidener opstelt.