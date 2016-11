Zweedse vakbond pakt seksisme aan met 'mansplaining'-hotline

Door: redactie

24/11/16 - 00u09 Bron: NY Times, Independent

© thinkstock.

Een Zweedse vakbond heeft vorige week een meldingspunt opgericht waar werknemers aangifte kunnen doen van gevallen van 'mansplaining': daarmee willen ze het probleem onder de aandacht brengen van de neerbuigende toon die mannen kunnen aanslaan wanneer ze een vrouw iets proberen uit te leggen dat ze al weet.

© Facebook - Unionen. De hotline was een tijdelijk initiatief van vakbond Unionen die ongeveer 600.000 werknemers uit de privésector in Zweden vertegenwoordigt en zichzelf omschrijft als de grootste witteboordvakbond ter wereld.



"Het is onze bedoeling om bewustzijn te creëren en om een discussie te starten waarvan we hopen dat ze de eerste stap zal zijn in de verandering van de manier waarop we elkaar behandelen en over elkaar praten op de werkvloer," vertelde woordvoerster Jennie Zetterström aan de New York Times. "Het is belangrijk dat we ons bewust worden van de manier waarop kleine dingen die we zeggen of doen, oplopen tot een groter probleem".



Het initiatief ging vorige week maandag van start en liep een hele week. Elke dag tussen 10 uur en 16 uur konden vakbondsleden naar de hotline bellen om te vertellen over mansplaining in hun werkomgeving. De oproepen werden beantwoord door 20 mannen en vrouwen, gaande van genderexperts tot auteurs, academici en andere.

"Mannelijk privilege herstellen" "Of het nu opzettelijk is of een gewoonte, "het probleem is dat vrouwen worden aangenomen minder intelligent, competent, belangrijk of legitiem te zijn." Peter Tai Christensen, genderexpert bij Unionen Volgens Peter Tai Christensen, genderexpert van de Unionen, kunnen mannen zowel bewust als onbewust aan mansplaining doen en kan het een manier zijn om "het mannelijk privilege in een tijd waarin traditionele genderrollen herbekeken worden te consolideren of herstellen".



"Mansplaining is gemanoeuvreer, truukjes en onderdrukkingstechnieken bedoeld om vrouwen "op hun plaats te zettten", zegt hij. Of het nu opzettelijk is of een gewoonte, "het probleem is dat vrouwen worden aangenomen minder intelligent, competent, belangrijk of legitiem te zijn".



"Het is uiteraard niet zo dat alle mannen vrouwen de hele tijd blootstellen aan mansplaining. Dat zou een absurde stelling zijn die niet strookt met de realiteit. Maar er worden genoeg vrouwen blootgesteld aan genoeg mansplaining dat het probleem moet aangekaart, besproken en opgelost worden", aldus Christensen.

"Mansplaining" © thinkstock. De term mansplaining - een samentrekking van het woord "explain" en "man" - werd populair nadat historica en schrijfster Rebecca Solnit in 2008 een essay schreef met de titel 'Men explain things to me'. Ze beschrijft daarin hoe ze een feestje bijwoonde waar een man erop aandrong haar te vertellen over "een heel belangrijk boek" waarover hij had gehoord en hij leek niet meteen te vatten dat zij dat boek effectief geschreven had.

Ook mannen aan de lijn Uiteraard lokt het bestaan van de hotline in Zweden heftige reacties uit en liepen er in de telefooncentrale ook telefoontjes binnen van mannen die wilden uitleggen wat er mis met de campagne en hoe ze beter gevoerd zou worden.



Maar algemeen genomen belden de mannen ook echt om tips te krijgen om te leren hoe ze 'mansplaining' kunnen vermijden, "De mannen waren op hun beurt zowel nieuwsgierig naar een concept waarvan ze niet op de hoogte waren, en geërgerd over een idee dat ze als discriminerend beschouwen. Sommige mannen wilden ook tips over hoe ze 'mansplaining' konden vermijden," aldus woordvoerder Gabriel Wernstedt.