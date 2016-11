Familie ruziet om deel van supermarktketen Aldi

Door: redactie

23/11/16

© epa.

De familie Albrecht, oprichters en eigenaars van de Duitse supermarktketen Aldi, staat al decennia bekend om hun rijkdom én hun discretie. Maar nu rolt de familie al vechtend over straat.

Weduwe Babette Albrecht.

Inzet van de ruzie is de macht bij Aldi Nord. In 1961 splitsten de oprichtende broers Albrecht het concern op in Aldi Nord en Aldu Süd. In Aldi Nord is na de dood van erfgenaam Berthold Albrecht in 2012 een slaande ruzie ontstaan tussen diens broer Theo Albrecht junior en de weduwe van Berthold.



Een nieuw hoofdstuk van de ruzie werd deze week geschreven. Volgens Duitse media zou de weduwe van Berthold voor het gerecht een verklaring hebben afgelegd, waarin ze stelt dat haar echtgenoot als gevolg van een ziekte niet 'handelingsbekwaam' was toen hij er mee instemde minder macht te geven aan zijn familie in de zogenaamde Jacobus-stichting. Die stichting controleert een groot belang in Aldi Nord.



Tegenover persbureau DPA ontkent Theo Albrecht junior dat zijn broer niet handelingsbekwaam was. "Er was nooit twijfel over zijn handelingsbekwaamheid. Dergelijke bewering kent geen enkele grond en bezoedelt op onverdraaglijke wijze de reputatie van mijn overleden broer".



Maar de advocaat van de weduwe Babette Albrecht heeft woensdag al gereageerd. "Wat ondraaglijk is, is het feit dat Theo Albrecht junior de discussie over de handelingsbekwaamheid van zijn broer in de openheid voert".