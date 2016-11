Trump benoemt vrouwelijke miljardair tot minister van Onderwijs

Door: redactie

23/11/16 - 20u37 Bron: Belga, CNN

Donald Trump en Betsy DeVos © afp.

Toekomstig Amerikaans president Donald Trump benoemt de conservatieve activiste en miljardair Betsy DeVos tot minister van Onderwijs. Dat meldde zijn overgangsteam woensdag. De 58-jarige DeVos was tussen 1996 en 2000 en later opnieuw van 2003 tot 2005 de voorzitster van de Republikeinse Partij in de staat Michigan.

"Onder haar leiderschap zullen we het Amerikaanse onderwijssysteem hervormen en de bureaucratie doorbreken die onze kinderen in de weg staat, zodat we onderwijs van wereldklasse en vrije keuze kunnen aanbieden aan alle families", zegt Trump in een mededeling.



In een korte reactie op Twitter laat DeVos weten blij te zijn met de benoeming. "Ik ben vereerd om samen te werken met de president-elect rond zijn visie om het Amerikaanse onderwijs weer groot te maken. Het status quo in onderwijs is onaanvaardbaar", klinkt het.



DeVos is de voorzitster van de American Federation for Children, een organisatie die pleit voor 'charterscholen': scholen die gesubsidieerd worden door de overheid maar grotendeels privébezit zijn en privé georganiseerd worden. Daarnaast zetelt ze ook in het bestuur van een stichting die wil dat de Amerikanen zelf kunnen kiezen naar welke school hun kinderen moeten gaan (dat is nu in het openbaar onderwijs niet het geval) en een voorstander is van onderwijsstandaarden die gelijk zijn over alle staten heen.



Eerder vandaag raakte ook al bekend dat Trump voor de gouverneur van South Carolina Nikki Haley kiest als ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties. Daarmee benoemt Trump, die kritiek kreeg dat zijn kabinet enkel uit witte mannen bestaat, op één dag twee vrouwen in topfuncties.