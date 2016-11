25 arrestaties en 5,5 ton drugs in beslag genomen in Spanje

Door: redactie

In Spanje heeft de politie een netwerk van drugssmokkelaars opgerold dat hasj verdeelde in Europa, Egypte en Libië. Daarbij werden 25 personen opgepakt en liefst 5,5 ton drugs in beslag genomen. Dat hebben Spaanse autoriteiten vandaag gemeld.

De smokkelaars gebruikten voertuigen met dubbele bodems om hun koopwaar te vervoeren vanuit Zuid-Spaanse havens naar andere landen in Europa, vooral Frankrijk en Duitsland.



De Guarda Civil kwam de bende op het spoor toen ze een halve ton hasj in beslag nam, zegt een woordvoerder van de politie-eenheid in Melilla, de Spaanse exclave in Marokko, van waaruit het onderzoek wordt geleid.



Daarnaast werden ook motorbootjes ontdekt die drugs leverden naar boten gestationeerd in internationale wateren voor Algerije. In die bootjes werd afluistermateriaal geplaatst, zodat kon worden achterhaald dat de boten met de drugs naar Egypte of Libië zouden vertrekken, waar de drugs het viervoud zouden opbrengen.



Jachten met kilo's cannabis

Een maritieme operatie leidde op 29 augustus tot de onderschepping van "een jacht onder een valse Duitse vlag" met 950 kilogram cannabishars aan boord, zo zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op 7 september konden de speurders opnieuw een boot onderscheppen, deze keer onder Spaanse vlag, die "meer dan 4.000 kilogram hasj" vervoerde.



In de loop van het onderzoek, dat zes maanden duurde, konden ook 25 personen worden ingerekend. Het gaat voornamelijk om mannen met de Spaanse en Marokkaanse nationaliteit.