Libby heeft duizenden tumoren op haar lichaam: "Het enige wat ik wil is graag gezien worden"

Sven Van Malderen

23/11/16 - 18u37 Bron: Daily Mail

Hel op aarde: Libby Huffer heeft -verspreid over haar hele lichaam- bijna zesduizend tumoren. De boosdoener heet Neurofibromatosis Type 1, een erfelijke aandoening waarbij goedaardige tumoren van perifere zenuwen het zenuwstelsel aantasten.

De ziekte werd voor het eerst vastgesteld toen Libby vijf jaar oud was. Als tiener begonnen de problemen pas echt, met onder meer honderden knobbeltjes op haar huid. Pesterijen bleven niet uit, haar medestudenten dachten dat ze besmettelijk was en noemden haar 'Lizard-Breath' (naar een hagedis; nvdr) in plaats van Elizabeth. Uiteindelijk woog de mentale schade zo zwaar dat ze haar naam zou veranderen in Libby.



In 1993 volgde er -tijdens haar zwangerschap- een nieuwe opstoot. Intussen sukkelt de vrouw met ruim 5.500 tumoren en heeft ze er nog eens chronische pijn bovenop. De tien operaties die ze achter de rug heeft, haalden weinig of niets uit. In sommige gevallen keerden de tumoren zelfs terug. © Kos.

Libby vestigt alle hoop nu op elektrodessicatie, een therapie van vijf uur waarbij het tumorweefsel met behulp van hoogfrequente elektrische stroom vernietigd zou moeten worden. Daar is echter 23.500 dollar (22.200 euro) voor nodig, geld dat ze nu via een crowdfundingactie bij elkaar hoopt te zamelen. Om haar pleidooi kracht bij te zetten, wilde ze met foto's en een filmpje duidelijk tonen hoe erg ze er aan toe is.



"De tumoren kunnen uit elke zenuw van mijn lichaam groeien, ik schat dat ik er nu meer dan 5.500 heb. Hoe ouder ik word, hoe groter ze zullen worden. En het worden er ook telkens meer. Tegen kinderen zeg ik dat ik gekust geweest ben door engelen, dan vragen ze niets meer. Bij volwassenen moet ik wel altijd de hele uitleg doen." © Kos.

"De tumoren op mijn rug bezorgen me hevige pijn, aan mijn voeten voel ik constant getintel. Ik neem dertien verschillende medicijnen en nog val ik met moeite in slaap. Zelfs simpele dingen als een knuffel of een douche doen me soms in elkaar krimpen."



Vermits haar oma en moeder eerder al de klos waren, had ook Libby vijftig procent kans om de aandoening te erven. Toen de honderden moedervlekken op haar lichaam uitgroeiden tot knobbeltjes wist ze meteen hoe laat het was. "Ik maakte me ongerust over de toekomst. Ik wist dat er tumoren van zouden komen, hoe zou ik er later dan uitzien?"



De zorgen bleken niet onterecht. "Na mijn schoolperiode had ik twee jaar nodig om een job te vinden. Meestal deden ze zelfs niet de moeite om terug te bellen. Op dit moment ben ik opnieuw werkloos, lang rechtop blijven staan bezorgt me te veel pijn."