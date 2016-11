Poetin looft Franse presidentskandidaat Fillon

Door: redactie

23/11/16 - 17u42 Bron: Belga

De rechtse François Fillon is volgens Poetin een gedegen politicus. © epa.

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag François Fillon, de winnaar van de voorverkiezingen in Frankrijk bij de partij Les Républicains, geprezen als een heel gedegen en beheerst politicus. Fillon, een gewezen eerste minister, heeft zich een voorstander getoond van strategische banden met het Kremlin en van een alliantie met Rusland en de Syrische president Bashar al-Assad om de extremistische groep IS (Islamitisch Staat) te bekampen.

De Russische president Vladimir Poetin. © ap.

"Mr. Fillon onderscheidt zich mijns inziens van andere politici in de wereld omdat hij eerst gereserveerd overkomt, niet als een publieke persoon", zei Poetin volgens het staatspersbureau TASS. "Maar met zijn erg Europese manieren, in de beste betekenis van het woord, is hij in staat bij zijn standpunt te blijven. Hij doet dit vastberaden. In zekere zin is hij een harde onderhandelaar. Hij is uiteraard in hoge mate een professional", aldus de Russische president.



Fillon is meer gewonnen voor nauwe banden met het Kremlin dan zijn politieke rivaal Alain Juppé, tegen wie hij het zondag in een tweede kiesronde opneemt. Fillon kreeg in de eerste rond 44 procent van de stemmen, Juppe iets minder dan 29 procent.



Alexei Pushkov, een Russische parlementslid met invloed op het buitenlands beleid van Moskou, feliciteerde Fillon en zei dat diens overwinning in de presidentsverkiezingen het einde zou betekenen van de "tandem Berlijn-Parijs" ten aanzien van Rusland. Duitsland en Frankrijk hebben de voorbije jaren heel wat druk op Rusland gezet in het conflict in Oekraïne.