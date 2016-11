Piloten Lufthansa gaan ook vrijdag staken

Door: redactie

23/11/16 - 19u29 Bron: Belga

© getty.

De piloten van Lufthansa leggen na vandaag en morgen, ook op vrijdag het werk neer. Dat maakte de pilotenvakbond Cockpit vanavond bekend. De staking van vrijdag treft vooral korteafstandsvluchten.

Lufthansa schrapt vandaag en morgen samen ongeveer 1.800 vluchten als gevolg van de pilotenstaking. Ruim 215.000 reizigers zijn getroffen. Het is nog niet bekend hoeveel vluchten vrijdag door de acties getroffen zullen worden.



Lufthansa had nog geprobeerd om via de rechter een stakingsverbod af te dwingen, maar de vakbond kreeg toch toestemming om actie te voeren.



Het conflict tussen Lufthansa en de pilotenvakbond duurt al twee jaar: behalve over het loon zijn er ook meningsverschillen over de pensioenen en over de groeiplannen bij lowcostdochter Eurowings. Sinds 2014 zijn er al dertien stakingen geweest, de laatste in september 2015.