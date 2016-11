Verzorgers dragen verstoten babygorilla 24 uur per dag "want dat doet mama ook"

Door: redactie

23/11/16 - 17u46 Bron: ANP

De kleine Yanga in de armen van een verzorger van de zoo van Hannover. © Facebook.

De verzorgers van de apen in de dierentuin van Hannover hebben er een dagtaak bijgekregen. Klaus Meyer bekommert zich met drie collega's de klok rond om de pasgeboren gorilla Yanga, die is verstoten door zijn moeder. "De baby moet altijd op het lichaam worden gedragen. Dat doet een gorillamoeder ook'', lichtte Meyer toe.

De plaatsvervangers van de moeder slapen zelfs met Yanga op hun buik. Als de kleine even apart wordt gelegd om bijvoorbeeld een luier te verschonen dat begint hij al te piepen. "Het jong krijgt om de drie uur de fles. 's Nachts wordt Yanga bijna elk uur wakker en wil aandacht. Dan is het tijd voor knuffelen, kietelen en aanhalen'', aldus Meyer.



De verzorgers gaan geregeld met de baby naar het gorillaverblijf zodat de oudere dieren, aan de andere kant van de tralies, de kans krijgen Yanga te zien, te horen en te ruiken. Die kan dan zelf ook wennen aan zijn familie.