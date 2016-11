Geert Wilders krijgt laatste woord: "Mensen die me willen stoppen, zullen me eerst moeten vermoorden"

Door: redactie

23/11/16 - 17u02 Bron: Belga, ANP & De Volkskrant

Geert Wilders neemt het laatste woord. © anp.

nederland De Nederlandse politicus Geert Wilders kreeg vandaag het laatste woord in het proces dat volgde op zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak uit 2014. Hij pleitte voor zijn onschuld en zei in een soms emotioneel betoog te zullen blijven vechten "voor het laatste stukje vrijheid dat ik nog heb: de vrijheid van meningsuiting". Hij voegde er op het einde nog aan toe: "Spreek me vrij, spreek ons vrij."

Als u de problemen met overlastgevende Marokkanen niet kent, dan woont u in een ivoren toren Geert Wilders

Wilders wordt vervolgd voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. De partijleider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid kreeg in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de wind van voren na twee uitspraken. Hij vroeg zijn aanhangers toen of ze "meer of minder Marokkanen wilden". "Minder! Minder!" werd in de zaal geschreeuwd. Wilders zelf antwoordde met: "Dan gaan we dat regelen."



Wilders, die het proces de afgelopen weken niet live bijwoonde, was vandaag wel in de rechtbank aanwezig en hield zich niet in boude uitspraken te doen. Hij vergoelijkte zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak uit 2014 door te zeggen dat "iedereen de ellende met overlastgevende Marokkanen kent". En hij richtte zich daarna tot de rechters: "Als u die niet kent, dan werkt u in een ivoren toren."



Wilders liet uitschijnen hoe dan ook te zullen blijven doorgaan met het benoemen van het "mega-Marokkanenprobleem", want: "Mensen die me willen stoppen, zullen me eerst moeten vermoorden."



5.000 euro boete

Vandaag is waarschijnlijk de laatste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Wilders. Het Openbaar Ministerie eist een boete van 5.000 euro. In theorie kon Wilders ook een gevangenisstraf krijgen, maar dat leek minder waarschijnlijk.