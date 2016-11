De zee wiste hun liefde uit. Brooke weet niets meer over relatie met man van haar leven na bootongeval

Door:

Michael en Brooke in betere tijden. © Facebook.

De relatie van de 24-jarige Brooke Biedermann uit New York met zakenman Michael Capponi heeft tijdens een bootongeluk letterlijk een zeemansgraf gekregen. Het onheil heeft bij Brooke alle herinneringen aan haar geliefde uitgevaagd. Dat schrijft The New York Post.

"Ze is mijn soulmate", zegt Michael die nu een gebroken man is. "Het is nu mijn missie om Brooke de waarheid te laten kennen over onze relatie en onze liefde."



De man heeft al tientallen brieven geschreven naar haar en startte met een Facebookpagina waarop hij oude berichtjes en foto's deelt die hun relatie bewijzen. Maar sinds dat ellendige ongeval op 20 maart 2015 heeft hij haar nog altijd niet te spreken gekregen.



Die noodlottige avond trokken ze er samen op uit met de motorboot van Michael om te genieten van de zonsondergang. Michael die op dat moment de boot bestuurde, werd echter onwel en het vaartuig crashte tegen een keermuur. Ze waren een jaar samen en de harde botsing veranderde op slag alles.



Beide opvarenden liepen meerdere verwondingen op. Hij had een schouder- en schedelfractuur, een gebroken neus en twee geperforeerde longen. Brooke was er nog veel erger aan toe. Ze zakte een maandlang weg in een coma door de hersenbeschadiging die ze had opgelopen en die haar kortetermijngeheugen had aangetast. Michael lag na zijn ongeval een week in het ziekenhuis. © Facebook.