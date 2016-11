Hoogste waterglijbaan ter wereld wordt gesloopt nadat jongetje onthoofd werd

Door: redactie

23/11/16 - 14u05

De hoogste waterglijbaan van de wereld wordt gesloopt na een dodelijk ongeluk afgelopen augustus. Dat maakte het Schlitterbahn Waterpark in de Amerikaanse stad Kansas City gisteren bekend.

Caleb Schwab © ap. © reuters.

Slachtoffer Caleb Schwab (10) werd onthoofd tijdens zijn afdaling van de Verruckt-glijbaan. Volgens twee parkbezoekers kon dat gebeuren doordat de beschermende nylon schouderbanden tijdens de afdaling loskwamen. Schwab zat in een raft met twee vrouwen die allebei lichte verwondingen aan het ongeval overhielden.



Het park wacht op goedkeuring van de rechtbank voordat de glijbaan daadwerkelijk weggehaald kan worden. Dat gebeurt pas als het onderzoek afgerond is. Kort na het ongeval besloot het pretpark al om de glijbaan de rest van het seizoen te sluiten.



'The Verruckt' stond bekend als de hoogste waterglijbaan ter wereld en was meer dan 50 meter hoog. De bootjes behaalden tijdens de afdaling snelheden tot 80 kilometer per uur. Deelnemers moesten minstens 1 meter 37 lang zijn en er gold een minimumleeftijd van 14 jaar.