Turks wetsvoorstel rond seksueel misbruik weggestemd in commissie

23/11/16 - 13u48 Bron: Belga

© ap.

Een wetsvoorstel dat er onder bepaalde voorwaarden in voorzag dat een veroordeling wegens seksueel misbruik op een minderjarige kan uitblijven indien de dader met zijn slachtoffer trouwt, is vandaag definitief weggestemd door een meerderheid in de justitiecommissie van het Turkse parlement. Dat bericht het persagentschap DHA.