Gedichtje Anne Frank geveild voor 140.000 euro

Kees Graafland

23/11/16 - 13u38

© afp.

Het tot voor kort onbekende handgeschreven gedichtje van Anne Frank is vandaag geveild voor 140.000 euro. Dat is veel meer dan de verwachte 30.000 à 50.000 euro. Wie het gekocht heeft, is niet bekend. Het gebeurt hoogst zelden dat een manuscript van Anne Frank op de markt komt.