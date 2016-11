Deze testpersonen proberen een nieuwe soort melk. En dan krijgen ze te horen wat ze écht gedronken hebben

Koen Van De Sype

23/11/16 - 12u40 Bron: YouTube

Dierenrechtenorganisatie PETA heeft een reputatie als het op campagnevoeren aan komt en hun nieuwe actie moet niet onderdoen voor de vorige. Nietsvermoedende testpersonen krijgen in een filmpje een nieuw soort melk voorgeschoteld, die ze vervolgens mogen beoordelen. Maar als ze horen wat ze écht naar binnen hebben gewerkt, kunnen ze hun oren niet geloven. En kunnen ze hun walging niet verbergen.

Heel zacht, als een milkshake Testpersoon

"Het smaakt zoet", "lekker"en "heel zacht, als een milkshake", klinkt het eerst nog enthousiast wanneer hen gevraagd worden naar hun oordeel. Tot iemand vraagt: "En dat is gewone koeienmelk?"



Dan komt opeens de aap uit de mouw: "Het is hondenmelk", verklapt de interviewster.



"Je had het vooraf moeten zeggen", klinkt het plots ontdaan. En: "Waarom zou je me dat laten drinken, schaam je." Enkelen spuwen de melk zelfs vloekend weer uit.



Wreedheid

Met het filmpje wil PETA protesteren tegen de consumptie van melk. "De melkindustrie maakt zich op grote schaal schuldig aan wreedheid tegenover dieren", aldus PETA. "Koeien worden als melkmachines gebruikt tot ze opdrogen en dan gaan ze naar het slachthuis. Melk is trouwens voor kalfjes, niet voor mensen. Het is veel te vet, het triggert allergieën en wordt gelinkt aan verscheidene ziekten."



De testpersonen bleken uiteindelijk sojamelk gedronken te hebben. "Maar als de gedachte van het drinken van hondenmelk je zo verafschuwt, waarom dan wel melk drinken van een ander dier?", klinkt het nog.