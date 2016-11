Wereldleiders willen alle drugs legaliseren

Bewerkt door: LB

Omdat het verbod op drugs weinig of geen impact heeft op de mate van druggebruik, roepen wereldleiders op een eind te maken aan de criminalisering van drugs. De Wereldcommissie voor Drugbeleid pleit er in haar jaarlijks rapport voor druggebruik en drugbezit niet langer burgerlijk of strafrechtelijk te bestraffen. In de commissie zetelen naast voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan en voormalige presidenten van Zwitserland, Colombia, Mexico en Brazilië ook de Britse zakenman Richard Branson.

Gezien het aantal druggebruikers tussen 2006 en 2013 met bijna 20 procent toenam, tot 246 miljoen gebruikers wereldwijd, heeft het verbod weinig of geen impact op de mate van druggebruik, zo stelt het rapport.



Gevangenis, executies

De commissie wijst er ook op dat het drugverbod aanleiding geeft tot massale gevangenzetting en zelfs executies die in strijd zijn met het internationale recht. Daarnaast zorgt het verbod ervoor dat de verstrekkers van illegale drugs de mensenrechten schenden.



Portugal als voorbeeld

Het rapport haalt succesvolle voorbeelden van decriminaliseringsbeleid aan, met Portugal als het beste voorbeeld. Vijftien jaar geleden verving het land strafsancties wegens druggebruik door burgerstraffen en gezondheidingrepen.



Filipijnen

De commissie veroordeelt ook "de barbaarse acties" van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Die roept de bevolking op drughandelaars te executeren. Tijdens de eerste honderd dagen van zijn bewind werden meer dan 3.600 mensen gedood.



"Nadat we jarenlang de schadelijke effecten hebben aangeklaagd van de criminalisering van mensen die de samenleving geen kwaad berokkenen door drugs te gebruiken, is het tijd de aandacht te vestigen op de voordelen van een goed ontworpen en goed ingevoerd drugbeleid dat op de mensen is gericht", zei de voormalige Zwitserse president Ruth Dreifuss, voorzitter van de Global Commission on Drug Policy.