Facebook bouwt censuursoftware om China te plezieren

Robbe van Lier

23/11/16 - 11u09 Bron: New York Times

© reuters.

Facebook heeft in alle discretie een tool gebouwd dat het mogelijk moet maken om het eigen sociaal netwerk te censureren. Met die software hoopt Facebook toch toegang te krijgen tot de Chinese markt, waar Facebook nu al 7 jaar verboden is door de overheid. Dat schrijft de New York Times.

De nieuw ontwikkelde software moet ervoor zorgen dat bepaalde posts niet verschijnen bij Facebookgebruikers die zich in een bepaalde regio bevinden. Daarmee wil de sociaalnetwerksite de posts op zich niet blokkeren, maar zou het aan een derde partij de controle geven om te bepalen of een post zichtbaar is in een bepaalde regio of niet.

Komt Facebook Chinese censuurwetten tegemoet? Daarmee lijkt Facebook in ieder geval tegemoet te komen aan de Chinese censuurwetten. Verschillende buitenlandse bedrijven, voornamelijk media, worden er namelijk via verschillende regels gecensureerd of zelfs geblokkeerd uit politieke overwegingen. Volgens het militaire staatsblad is het internet "het belangrijkste front in een ideologische strijd tegen Westerse anti-Chinese krachten."



Facebook zelf is sinds juli 2009 verboden in China. Toen vielen bij opstanden van de Oeigoeren, een etnische minderheid in China, 140 doden. In een poging om de verspreiding van nieuws over onrusten bij etnische minderheden tegen te gaan, werd Facebook geblokkeerd.