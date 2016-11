Hollande zegt pas op 10 december of hij opnieuw presidentskandidaat is

Door: redactie

Franse verkiezingen De huidige Franse president en socialist François Hollande zal op 10 december bekendmaken of hij al dan niet de handschoen opneemt in de race naar het Elysée. "De president van de republiek heeft gezegd dat hij zijn antwoord op 10 december zal geven", zegt de socialistische fractieleider in de Senaat, Didier Guillayume, aan televisiezender Public Sénat.