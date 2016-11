Negen burgers gedood bij Indiase aanval op bus in Pakistan

Door: redactie

23/11/16 - 09u15 Bron: Belga

Bij een beschieting van een bus aan de Pakistaanse kant van Kasjmir zouden negen burgers gedood zijn, zeggen Pakistaanse bronnen. De aanval zou uitgevoerd zijn door het Indiase leger. Daarnaast zouden er tien gewonden gevallen zijn.

De bus werd in het grensdorp Dhudnial geraakt door een mortiergranaat, zegt politiewoordvoerder Ibra Ahmed.



De mortieraanval zou een vergeldingsactie zijn voor de dood van drie Indiase soldaten die gisteren door het Pakistaanse leger zijn omgebracht. Een van de slachtoffers zou volgens mediabronnen zelfs onthoofd geweest zijn.



Een bron binnen het Indiase leger bevestigt dat de aanval een reactie was op de gebeurtenissen van daags voordien. "We willen duidelijk maken dat verminking niet aanvaardbaar is."



Het totale zeggenschap over Kasjmir wordt al sinds 1947 opgeëist door India, Pakistan en China. India controleert 43 procent van de gebieden, Pakistan 37 procent en China het overige, noordoostelijke, deel.



De laatste jaren is het conflict minder gewelddadig geworden. Maar sinds India in september heeft toegegeven dat soldaten voor het eerst in 45 jaar de grenslinie zijn overgestoken, is het geweld opnieuw opgelaaid. Enkel in Pakistan vielen dit jaar al minstens 40 doden, van wie het merendeel sinds september.