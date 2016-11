Obama deelt voor het laatst de 'Presidential Medal of Freedom' uit

Door: redactie

23/11/16 - 09u18 Bron: Belga

Obama overhandigt TV-persoonlijkheid Ellen DeGeneres de 'Presidential Medal of Freedom'. © epa.

Aftredend Amerikaans president Barack Obama heeft dinsdagavond plaatselijke tijd nog een reeks Amerikaanse muziek-, film- en sportsterren geëerd met de 'Presidential Medal of Freedom', de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde Staten. Bruce Springsteen, Tom Hanks, Robert De Niro en Ellen DeGeneres waren enkele van de 21 laureaten die hun opwachting mochten maken in het Witte Huis.

President Obama kon de 'Presidential Medal' duidelijk naar waarde schatten; nog nooit heeft een zittend Amerikaanse president zoveel mensen onderscheiden met deze hoogste eer voor een Amerikaanse burger.



Dinsdag kregen nog eens 21 Amerikaanse persoonlijkheden de gouden stervormige medaille overhandigd. Muzikant Bruce Springsteen, die nog optrad op de inauguratie van Obama in 2009, is samen met zangeres Diana Ross een van de bekendste namen. Ook Oscarwinnaars Tom Hanks, Robert Redford en Robert De Niro vielen deze eer te beurt.



Met basketbaliconen Kareem Abdul-Jabbar en Michael Jordan vergat Obama de sportwereld evenmin. Ook TV-presentatrice Ellen DeGeneres was uitgenodigd op het Witte Huis. Al scheelde het niet veel of ze mocht de presidentiële ambtswoning niet binnen want DeGeneres was haar identiteitskaart vergeten. Daarnaast overhandigde Obama de presidentiële vrijheidsmedaille ook aan Bill Gates en zijn vrouw Melinda.



De aftredende president zei tijdens de ceremonie in het Witte Huis dat "iedereen hier op dit podium mij op een zeer sterke, persoonlijke manier heeft geraakt". "Dit zijn mensen die me mee gemaakt hebben tot wie ik nu ben", aldus Obama.