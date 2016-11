Zuid-Korea en Japan laten VS links liggen bij uitwisseling info over Noord-Korea

Door: redactie

23/11/16 - 09u07 Bron: Belga

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. © afp.

Zuid-Korea en Japan hebben een nieuw akkoord ondertekend over de uitwisseling van informatie van beider inlichtingendiensten. Voortaan zullen Japan en Zuid-Korea rechtstreeks geheime informatie over Noord-Korea's nucleair programma uitwisselen zonder de Verenigde Staten in te lichten. Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt.