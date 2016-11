Vrouw doet alsof ze zwanger is, schiet andere mama dood en steelt haar baby

Door: redactie

Als je een paar maanden lang volhoudt zwanger te zijn, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet bent, moet je op het einde van de rit natuurlijk wel met een baby op de proppen komen. De 34-jarige Amerikaanse Yesenia Sesmas uit Dallas loste dit 'probleem' op door een meisje van zes dagen oud te ontvoeren en haar moeder dood te schieten.

Toen de vader van het meisje thuiskwam, trof hij zijn vriendin Laura dood aan en was baby Sophia nergens te bekennen. De man schakelde meteen de lokale politie van Wichita, Kansas in. Die traceerde baby Sophia na een lange zoektocht bij Yesenia thuis in Dallas, zo'n vierhonderd kilometer verderop. Het meisje was ongedeerd en werd na een onderzoek in het ziekenhuis herenigd met haar rouwende familie.



Volgens Yesenia, die meteen werd gearresteerd, was het helemaal niet haar bedoeling geweest om Laura te doden. Volgens haar had ze een afspraak met Laura, die ze al een aantal jaren kende, dat ze haar dochter aan haar zou afstaan. Het wapen zou ze enkel bij hebben gehad om Laura te bedreigen als ze zich niet aan de afspraak zou houden.



Yesenia Sesmas was bij de politie al bekend voor een eerdere ontvoering. Intussen rouwt de familie van Laura vol ongeloof verder. "Laura was een liefhebbende mama, ze was een geweldig persoon. Ik weet dat ze nog maar zes dagen moeder was, maar dat waren de beste momenten van haar leven", klinkt het.