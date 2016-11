China grijpt handelskans met Latijns-Amerika die Trump laat liggen

Door: redactie

23/11/16 - 06u28 Bron: ANP

De Chinese president Xi Jinping wil dat China en Latijns-Amerika nauwer gaan samenwerken. © reuters.

Nu de gekozen Amerikaanse president Donald Trump zo snel mogelijk af wil van TPP, speelt de Chinese president Xi Jinping hier handig op in, door de banden met Latijns-Amerika flink aan te halen. Hij wil juist meer halen uit het vrijhandelsverdrag tussen twaalf landen rond de Stille Oceaan.

Op een congres in het Chileense Santiago, het eerste Chinees-Latijns-Amerikaanse congres voor medialeiders, gaf de Chinese president een toespraak waarin hij de hoop uitsprak dat China en Latijns-Amerika nauwer gaan samenwerken.



"We moeten van elkaar leren", aldus de Chinese leider "en de dialoog en samenwerking versterken". In het presidentiële Moneda-paleis zei hij verder dat Chili en China moeten zorgen voor een Aziatisch-Pacifische vrijhandelszone.



Meer dan 200 leiders uit China, Latijns-Amerikaanse en Caribische landen namen deel aan de top.